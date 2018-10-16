«الخارجية الروسية»: نستفيد من خبرات مصر في التعامل مع قضايا المنطقة

قال نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوجدانوف، إن موسكو تستفيد من خبرات الرئيس عبد الفتاح السيسي في تعامله مع قضايا المنطقة.

وأضاف، في تصريح لفضائية «TEN»، مساء الثلاثاء، أن روسيا حريصة على التواصل الدائم مع الجانب المصري للتشاور في التطورات التي تحدث في الشرق الأوسط والقارة الإفريقية.

وأعرب عن أمنياته أن تستمر مصر في لعب دورًا رائدًا في الشؤون الإفريقية والشرق الأوسطية والعربية، متابعًا أنه على الصعيد الدولي، لابد من تنسيق المواقف بالأمم المتحدة بين موسكو والقاهرة.

وأشاد بوثيقة الشراكة الاستراتيجية التي أصدر الرئيس الروسي مرسومًا بتوقيعها أمس بين القاهرة وموسكو، مشيرًا إلى أهمية في تعزيز العلاقات بين البلدين على مختلف الأصعدة.

وأصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس الاثنين، مرسومًا لتوقيع اتفاقية شراكة شاملة مع مصر، وذلك بعد وصول الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى العاصمة موسكو، في زيارة تستغرق 3 أيام، لمناقشة عدد من القضايا السياسية والاقتصادية والملفات ذات الاهتمام المشترك مع الجانب الروسي.

ومن المقرر أن يعقد «السيسي» خلال زيارته، عدة لقاءات تتعلق بزيادة الاستثمارات الروسية في مصر، ولاسيما في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وتوسيع مشروعات المنطقة الصناعية الروسية بمصر، وزيادة حركة السياحة الوافدة إلى مصر، ومتابعة مشروع الضبعة.