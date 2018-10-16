أعلنت الدكتورة سحر وهبى، مقررة المجلس القومي للمرأة بسوهاج، عن انطلاق فاعليات حملة "لأني رجل"، اليوم، وذلك بمقر اتحاد العمال بالمحافظة، بمشاركة عدد كبير من الشباب والطلاب، على أن تستمر لمدة 3 أيام.

وأضافت وهبى أن الحملة تهدف إلى إرساء رسائل أساسية للرجال و الشباب، وهى دعم الرجل للمرأة فى العمل والتعليم وممارسة الرياضة والمشاركة فى الأعمال المنزلية والتعامل داخل العمل، أو الدراسة بكل الاحترام والمشاركة فى تربية الأبناء ومناهضة العنف ضد المرأة.

وطالبت وهبى المرأة أن تتعامل مع الرجل على أساس المودة والمشاركة لا بالتسلط نتيجة العمل أو غيره، مؤكدة أهمية مساندة ودعم المرأة كركيزة أساسية فى المجتمع، وأنه لابد من توعية الشباب بالعودة للمبادىء والقيم الدينية السمحة والحفاظ عليها حتى لا تتلاشى من المجتمع، مشيرة إلى ضرورة عدم السماح للتيارات المختلفة أن تبث رسائل خاطئة مضادة لطبيعة المجتمع من خلال وسائل الإعلام.