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تعديل وزاري في فرنسا يشمل عدة حقائب بينها الداخلية والثقافة

باريس(د ب أ)
نشر فى : الثلاثاء 16 أكتوبر 2018 - 8:07 م | آخر تحديث : الثلاثاء 16 أكتوبر 2018 - 8:07 م

بعد أسبوعين من استقالة وزير الداخلية الفرنسي جيرار كولومب، أعلن الرئيس إيمانويل ماكرون عن تعيين وزير جديد في هذا المنصب، في إطار تعديل وزاري أوسع.

وأعلن قصر الاليزيه اليوم الثلاثاء أنه قد تم تعيين كريستوف كاستنير، زعيم حزب "الجمهورية إلى الامام"، في منصب وزير الداخلية، خلفا لكولومب.

ومن المقرر أن يتخلى كاستنير، الذي يعتبر من أفراد الدائرة الداخلية لماكرون، عن منصبه في الحزب.

وفي خطاب تنصيبه، قال وزير الداخلية الجديد إن مكافحة الإرهاب وسلامة كل مواطن، تأتي على رأس أولوياته.

وفي الوقت نفسه، جرى اليوم تعيين لوران نونيز، الذى كان يترأس وكالة الاستخبارات الداخلية، مساعدا لكاستنير كوزير دولة.

كما تم تعيين فرانك رييستر وزيرا للثقافة، وديدييه جيوم وزيرا للزراعة، وجاكلين جوراولت وزيرة للتماسك الإقليمي.


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