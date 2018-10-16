«ألف ليلة» يشارك في مهرجان «شنيت» للأفلام القصيرة

يشارك الفيلم القصير «ألف ليلة» في مهرجان شنيت للأفلام القصيرة، حيث يعرض يوم 20 أكتوبر فى السابعة مساء بسينما زاوية بوسط البلد بحضور فريق عمل الفيلم.

ويدور الفيلم، حول سجين يقضي ليلة أخرى في زنزانته المظلمة الوحيدة، لكنه يكتشف أنه ليس بمفرده، ويواجه سجناء آخرون لا يغادرون زنزانته أو عقله.

فيلم «ألف ليلة»، من إنتاج ستوديو ذات، وبطولة شادي خلف، إخراج انطونيس بزيلي، منتج منفذ أحمد سامي، مدير التصوير فريدريكو كورنو، مونتاج فاروق قاسم، مصممة الديكور ندا أبو خطوة، ألوان جيهان صبحي خليل، موسيقى ومكساج محمد سامي.

تريلر الفيلم



