مداهمة مكاتب حزب يساري في فرنسا على خلفية تهم فساد

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داهم محققون فرنسيون مكاتب حزب فرنسا لا تنحني اليساري للاشتباه في تورطهم في أعمال فساد، وذلك بحسب ما قاله مصدر مقرب من التحقيقات لوكالة الأنباء الألمانية "د.ب.ا" اليوم الثلاثاء.

وتأتي المداهمات ضمن تحقيقين أوليين يقوم بهما الادعاء الفرنسي ضد الحزب، على خلفية الاشتباه في تعيينه مساعدين برلمانيين أوروبيين بصورة غير قانونية وانتهاك قوانين التمويل الانتخابي.

واحتج زعيم الحزب جان لوك ميلينشون على المداهمات في رسالة مصورة على موقع الفيسبوك للتواصل الاجتماعي، ووصفها بأنها غير ديمقراطية وتهدف لإرهاب أنصار الحزب.

وقال: "سوف ترون، غدا سوف يتوصلون لعذر أو سبب لاحتجازنا، هذا أسلوبهم الجديد".

وأشار ميلينشون إلى أن المحققين لم يداهموا فقط مقر الحزب، ولكن أيضا منازله ومنازل العاملين بالحزب وصادروا هواتفهم المحمولة وحواسبهم الآلية.