الشرطة الفيتنامية تصادر نحو 300 كيلوجرام من مادة الميثامفيتامين

وقالت الشرطة في بيان أنه تم إلقاء القبض على شينج فانج، 23 عاما، في منطقة لي ثوي بإقليم قوانج بينه السبت الماضي، بعد يوم من فراره من كمين مروري عقب أن حاول تقديم رشوة لرجال الشرطة الذين استوقفوه بسبب السرعة.

ولدى تفتيش الشرطة للسيارة، عثرت على 308.6 كيلوجرام من مادة الميثامفيتامين مخبأة في 300 كيس من البلاستيك، وتعد هذه أكبر شحنة مخدرات يتم تسجيلها في إقليم قوانج بينه، ويقدر سعرها السوقي بملايين الدولارات.

وعلى الرغم من أن شينج تمكن من الهروب للغابة بجانب شخصين آخرين مشتبه بهما، إلا أن الشرطة توصلت إليهم في اليوم التالي. وقد اعترف شينج بتلقي 10 آلاف دولار لنقل المخدرات من مدينة ها تينه الفيتنامية إلى دا نانج، ومازال الشخصان الآخران مطلقي السراح.

ويشار إلى من يتم إدانته بتهريب ما لايقل عن 2.5 كيلوجرام من الميثامفيتامين في فيتنام يواجه عقوبة الإعدام.