إسلام الغزولي يشيد بجهود وزيرة الهجرة في خدمة أكثر من 10 مليون مصري بالخارج

أشاد إسلام الغزولي، رئيس نادي روتاري هليوبليس الكوربة، بجهود السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، في خدمة ملف المصريين المقيمين بالخارج وخاصة من أبناء الجيل الثاني والثالث.



وقال الغزولي، خلال احتفالية نظمها نادي روتاري هليوبليس الكوربة، بأحد فنادق القاهرة، أمس الإثنين، إن إنجازات الوزيرة أمر أصبح يشار إليه بالبنان، وتقدم خدماتها لأكثر من 10 مليون مصري مغترب، والاستفادة من عقول المصريين المهاجرة.



وأوضح أن الوزيرة تتداخل بشكل مستمر مع القضايا الإنسانية والانتصار لحقوق المصريين بالخارج، وتوفير الخدمات اللازمة لهم، بعدما خلقت حلقة الوصل المباشرة مع الجاليات المصرية في مختلف دول العالم، فضلًا عن تعزيز العلاقات بين مصر ودول الجوار، ومحاربة الهجرة غير الشرعية.