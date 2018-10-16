محافظ الإسكندرية يناقش موقف الخطة الاستثمارية لعام 2018

عقد الدكتور عبد العزيز قنصوة، محافظ الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا موسعًا؛ لمناقشة موقف الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي 2018، والمشروعات المزمع تنفيذها في كافة المجالات، وذلك بحضور اللواء حمدي الحشاش، سكرتير عام مساعد المحافطة، وجميع رؤساء الأحياء ومديري المديريات والإدارات والجهات التنفيذية بالمحافظة.

وخلال الاجتماع، تم عرض موقف المشروعات الجاري والمزمع تنفيذها بالخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي في كافة المجالات، خاصة مشروعات رصف الطرق ورفع كفاءتها، والإنارة وشبكة الكهرباء خاصة بالقرى المحرومة ومنظومة النظافة وتجميل المدينة، والمرور، والمرافق المختلفة، وغيرها من المجالات التي تهم الشارع والمواطن السكندري.

وأكد «المحافظ»، على ضرورة الإسراع في تنفيذ المشروعات طبقًا للجدول الزمني الموضوع لها وبما يلبي الاحتياجات الضرورية للمواطنين، وكذا يحقق رؤية متكاملة بين جميع المشروعات.

وشدد، على ضرورة بحث المعوقات التي تواجه تنفيذ بعضًا منها، وتذليل أي صعوبات موجودة، وذلك بالتنسيق مع جميع الجهات التي تعمل بمختلف المشروعات لتخرج بصورة متكاملة.

ووجه «قنصوة»، الشكر لإدارة المرور بالثغر، لمجهوداتها المبذولة في إنجاز كافة مشروعاتها في المواعيد المحددة لها، مشددًا على الجهات الأخرى في الإسراع في تنفيذ مشروعاتها، كما أمر بسرعة الطرح للمشروعات المزمع طرحها خلال الفترة الحالية؛ لتعظيم الاستفادة من الوقت وسرعة إنجاز المشروعات؛ لخدمة المواطنين وإتاحة الفرص لجلب اعتمادات إضافية لإنهاء المشروعات القائمة، ولإقامة مشروعات أخرى.