محافظ البحيرة يعتمد المخططات التفصيلية لقرى المحافظة

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اعتمد محافظ البحيرة، اللواء هشام آمنة، المخططات التفصيلية لقرى زهرة البحرية والبساتين والشوكة التابعين للوحدة المحلية لقرية الأبعادية بمركز دمنهور.

كما اعتمد المحافظ، المخطط التفصيلي لقرية الرخاء التابعة للوحدة المحلية لقرية محمد متولي الشعراوي بمركز ومدينة أبو المطامير، وكذلك تحديث استكمال المخططات التفصيلية لمدينة كوم حمادة بمنطقة أبو هلال، وجزء من منطقه زاوية فريج «أ»، وجزء من منطقة خلف المحكمة.

ومن بين المخططات التي تم اعتمادها أيضًا، المخطط التفصيلي لقرية كفر زيادة، والقلوات التابعين للوحدة المحلية لقرية دست الأشراف بمركز كوم حمادة، إضافة إلى اعتماد المخطط التفصيلي لمنطقه انطونيادس بمركز كفر الدوار.

وصرحت المهندسة منال عبد المنعم، مدير عام التخطيط العمراني بالمحافظة، بأنه قد تم الانتهاء من اعتماد كافة المخططات التفصيلية طبقا للقانون 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية.