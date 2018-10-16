أشار هاني أبوريدة رئيس اتحاد الكرة، إلى أن النية تتجه لإقامة مباراة مصر وتونس بالجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2019 بالكاميرون، يوم 15 نوفمبر المقبل بالقاهرة خلال فترة التوقف الدولي المقبلة.

وأوضح أبوريدة إلى أن المنتخب سيخوض معسكر دولي، خلال الفترة من ١٢ وحتى ٢٠ نوفمبر حيث طلب المدرب خافيير أجيري خوض ودية خلال المعسكر بخلاف مباراة تونس لتجهيز اللاعبين.

وقال أبو ريدة إلى أنه سيتم التفاهم مع مسئولي الاتحاد التونسي والتنسيق بحيث تقام المباراة مبكرًا في التجمع الدولي لتتاح الفرصة لخوض مباراة جديدة.

كشف أبو ريدة أنه يبحث مع الشركة الراعية، ترتيب مباراة ودية ثانية للمنتخب تقام أما يوم 19 أو 20 نوفمبر المقبل، مشددا على أن الأقرب إقامتها في أوروبا، وأنها الاختيار الأمثل في ظل وجود أغلب المنتخبات في تلك الفترة بالقارة العجوز.

وحقق المنتخب الفوز اليوم أمام إي سواتيني بنتيجة 2-0 خلال الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية "تابع التفاصيل"، ليحسم تأهله إلى منافسات البطولة المقرر إقامتها بالكاميرون رفقة منتخب تونس "تابع التفاصيل".