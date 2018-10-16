مقتل 20 فردا على الأقل من قوات الأمن في هجمات لـ«طالبان» بأفغانستان

قال مسؤولون، اليوم الثلاثاء، إن ما لا يقل عن 20 فردا من قوات الأمن الأفغانية، من بينهم ضابط ذو رتبة كبيرة، قتلوا في هجمات لطالبان بإقليم سامانجان شمالي البلاد.

وقام مسلحون بمهاجمة واجتياح عدة نقاط تفتيش منتصف الليل في منطقة دار الصف السفلى، ما أسفر عن مقتل رئيس استخبارات الشرطة الإقليمية وعضوين في مجلس الإقليم.

وفر عدد من رجال الشرطة عقب قتال ضار، ولم يتضح مكانهم بعد، وفقا للمسؤولين.

وقال المسؤولون إن مسلحين من طالبان استولوا على ما لا يقل عن 5 مركبات من النوع الذي يسير على الطرق الوعرة، و3 عربات هامفي، وشاحنة أغذية تعود لقوات الأمن.

وجاء الهجوم بعد يومين من مهاجمة مسلحي طالبان لعدد من نقاط التفتيش الخاصة بالشرطة في منطقة دار الصف العليا المجاورة، ما أسفر عن مقتل 3 على الأقل من رجال الشرطة، وفقا للمسؤولين.

وكثف مسلحو طالبان الهجمات ضد قوات الأمن الأفغانية والمنشآت الحكومية في الشهور الأخيرة، ما أسفر عن نشر مكثف لقوات الأمن على مستوى الدولة.

وقال المسؤولون إن ما لا يقل عن 17 جنديا قتلوا أمس الأول الأحد، وأصيب 12 آخرون، عندما هاجم مسلحو طالبان نقطة تفتيش صغيرة في إقليم فرح غربي البلاد.