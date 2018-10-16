«قضايا الدولة» تُعيد لمحافظة الإسماعيلية مليون و800 ألف جنيه

حصلت هيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار حسين عبده خليل، على حكم قضائي من محكمة القضاء الإداري بالإسماعيلية لصالح الدولة بمبلغ مليون و854 ألف و125 جنيهاً.

وقال المستشار عبد الرحيم على نائب رئيس هيئة قضايا الدولة رئيس المكتب الفني، إن المحكمة قضت في الدعوى التي أقامتها الهيئة نيابة عن محافظ الإسماعيلية وآخر بصفتهما، ضد رئيس مجلس إدارة شركة كهرباء شرق الدلتا بصفته، بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلزام الشركة المدعى عليها بأن تؤدي للمدعيين مبلغاً مقداره مليون و264 ألفًا و943 جنيهًا، و40 قرشًا، والفوائد القانونية بواقع 4% من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد، وألزمتها المصروفات.

ترجع وقائع القضية إلى أن المدعيين بصفتهما طلبا الحكم بالمبالغ المشار إليها قيمة مقابل الانتفاع بقطعة الأرض وضع يد الشركة المدعى عليها المملوكة لجهاز تخطيط وتنمية البحيرات المرة بالإسماعيلية، والتي امتنعت الشركة المدعى عليها عن دفع مقابل الانتفاع بها.

وقد قضت المحكمة في الدعوى بالمنطوق سالف البيان وفقاً لما قدمته هيئة قضايا الدولة من مستندات ومذكرات دفاع في الدعوى، وقام فرع الهيئة بالإسماعيلية بتنفيذ الحكم المشار إليه واقتضاء المبلغ المحكوم به من الصادر ضده الحكم.