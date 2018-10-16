الأمم المتحدة تدرس التفاوض مع متمردي الكونغو وسط تفشي «الإيبولا»

تدرس الأمم المتحدة، التفاوض مع القوات الديمقراطية المتحالفة، وهي ميليشيا مقرها جمهورية الكونغو الديمقراطية معروفة بوحشيتها، وسط مخاوف من أن الصراع في شرق البلاد يعيق جهود منع انتشار فيروس إيبولا.

وقالت ليلى زروقي، رئيسة بعثة الأمم المتحدة، لتحقيق الاستقرار في الكونغو، اليوم الثلاثاء، "لا نستبعد إمكانية التفاوض".

وأضافت «زروقي»، أنه لا يمكن هزيمة جماعة نشطة هناك منذ عقود بوسائل عسكرية فقط.

وتسبب إيبولا في وفاة 139 شخصًا منذ بدء تفشي المرض منذ ما يقرب من شهرين في شرق الكونغو، وهي منطقة تعمل فيها العديد من جماعات الميليشيا، التي يقاتل معظمها بسبب الموارد الطبيعية الغنية في البلاد الواقعة بوسط إفريقيا.