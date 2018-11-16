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برلمان سريلانكا يصوت مجددا بحجب الثقة عن رئيس الوزراء الجديد

د ب أ
نشر فى : الجمعة 16 نوفمبر 2018 - 6:22 م | آخر تحديث : الجمعة 16 نوفمبر 2018 - 6:22 م

مرر برلمان سريلانكا اليوم الجمعة تصويتا آخر بحجب الثقة ضد رئيس الوزراء الجديد، ماهيندا راجاباكسا، وسط مشاهد فوضوية، وحماية الشرطة لرئيس البرلمان.

وأظهرت تغطية تلفزيونية مباشرة لجلسات البرلمان، نوابا مؤيدين لراجاباكسا وهم يقذفون كتبا وزجاجات مياه وأشياء أخرى على رئيس البرلمان، كارو جاياسوريا، فيما كان أكثر من 30 من رجال الشرطة وموظفي البرلمان يقومون بحمايته.

ودعا رئيس البرلمان النواب إلى التصويت برفع الايدي.

وأعلن جاياسوريا، الذي مارس مهمته من مقعد مؤقت أنه تم تمرير التصويت بحجب الثقة، حيث أنه لاحظ أن أغلبية الاعضاء يؤيدون اقتراح حجب الثقة عن رئيس الوزراء.

وقام نواب مؤيدون لراجاباكسا بإزالة مقعد رئيس البرلمان، كما ألقوا مسحوق الفلفل الحار على نائب من "الحزب الوطني المتحد".

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