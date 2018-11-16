الصين وبابوا غينيا الجديدة تتفقان على إقامة شراكة استراتيجية شاملة

اتفقت الصين وبابوا غينيا الجديدة، اليوم الجمعة، على إقامة شراكة استراتيجية شاملة بين البلدين، تتسم بالاحترام المتبادل والتنمية المشتركة.

جاء هذا القرار خلال اجتماع بين الرئيس الصيني "شي جين بينغ" ورئيس وزراء بابوا غينيا الجديدة "بيتر أونيل" في (بورت مورسيبي) عاصمة بابوا غينيا الجديدة، حيث تحدث الجانبان بصورة إيجابية عن الصداقة التقليدية بين الدولتين، وأكدا أهمية تطوير العلاقات الثنائية.

وخلال لقاء منفصل مع الحاكم العام لجمهورية بابوا غينيا الجديدة "بوب داداي"، أعرب الرئيس الصيني شي جين بينج عن أمله أن تساعد زيارته في تعزيز العلاقات بين البلدين، وأنه منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين عام 1976، شهد التعاون الثنائي في مختلف المجالات توسعا سريعا، وهو ما وضع أساسا صلبا لتنمية العلاقات الثنائية.

وقال بينج، إن الجانب الصيني يولي أهمية كبيرة للعلاقات مع بابوا غينيا الجديدة، وإنه يأمل في توسيع التبادلات الشاملة بين البلدين، وتعزيز التواصل الودي بين الشعبين، والمضي قدما من أجل تحقيق نتائج مثمرة في التعاون العملي في مجموعة واسعة من المجالات.

وأضاف بينج، أن الجانب الصيني ملتزم بشدة بتعزيز التضامن والتعاون مع الدول الجزر في المحيط الهاديء، بما في ذلك بابوا غينيا الجديدة.

من جانبه، قال الحاكم العام لجمهورية بابوا غينيا الجديدة "بوب داداي"، إن بلاده والصين تتمتعان بصداقة عميقة، موجها الشكر للجانب الصيني على مساعدته لبابوا غينيا الجديدة في المجالات المتعلقة بالتنمية الوطنية ومعيشة الشعب مثل إنشاء البنية التحتية والتعليم والصحة.

كما شكر الصين على دعمها الكبير لبلاده في استضافة اجتماع القادة الاقتصاديين لمنتدى التعاون الاقتصادي لآسيا-المحيط الهاديء.

وأعرب «داداي»، عن استعداد بلاده لتكاتف الجهود مع الصين للارتقاء بعلاقات البلدين إلى مستوى أعلى.