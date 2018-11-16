الأمم المتحدة تدين مقتل سبعة من قوات حفظ السلام في الكونغو

أدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش مقتل سبعة أفراد من قوات حفظ السلام الأمميين بإقليم بيني في كيفو الشمالية في جمهورية الكونغو الديمقراطية.



وأفاد بيان للمتجدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أن جنود حفظ السلام قتلوا خلال عمليات مشتركة، نفذتها بعثة الأمم المتحدة في البلاد وقوات الجيش الوطني الكونغولي ضد قوات التحالف الديمقراطية، مشيرًا إلى إصابة عشرة أفراد إضافيين من قوات حفظ السلام، فيما لا يزال جندي آخر في عداد المفقودين.



وأعرب الأمين العام، عن تعازيه لأسر القتلى، وحكومتي وشعبي ملاوي وتنزانيا، متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين.



ودعا جميع الجماعات المسلحة إلى إلقاء أسلحتها على الفور ووقف أنشطتها الرامية إلى زعزعة الاستقرار، التي لا تزال تضيف إلى معاناة السكان وتعقد الاستجابة المستمرة لتفشي الإيبولا.



وحث الأمين العام السلطات الكونغولية على مواصلة اتخاذ التدابير اللازمة لاعتقال ومحاكمة مرتكبي الهجمات ضد المدنيين وقوات الأمن الوطنية وقوات حفظ السلام في الكونغو.