رئيس الوزراء الدنماركي يزور ألمانيا لإجراء محادثات مع المستشارة ميركل

أعلن مكتب رئيس الوزراء الدنماركي لارس لوكه راسموسن، اليوم الجمعة، أن راسموسن سيزور ألمانيا الأسبوع المقبل لإجراء محادثات مع المستشارة أنجيلا ميركل.

ومن المقرر أن يلتقي راسموسن بوزير المالية الألماني أولاف شولتز خلال زيارته المخطط لها لبرلين يوم الثلاثاء المقبل.

وقال راسموسن في بيان: "إن ألمانيا واحدة من أقرب حلفائنا وشريكا محوريا في الاتحاد الأوروبي. في الوقت الراهن، هناك العديد من المفاوضات الحاسمة حول مستقبلنا المشترك في الاتحاد الأوروبي. التعاون مهم من أجل الاستماع إلى وجهات نظر الدنمارك".

وأوضح البيان أن الموضوعات التي من المتوقع إن يتم إثارتها تشمل حلف شمال الأطلسي (ناتو)، وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والتجارة والتعاون عبر الحدود.

كما سوف يلقي راسموسن كلمة في مؤتمر الأعمال (مؤتمر الدولة الذكية) المنصب على التكنولوجيا الرقمية وسيرافقه ممثلو حوالي 30 شركة دنماركية.