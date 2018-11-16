رئيسة أستونيا تنتقد حكومة بلادها بسبب عدم التوقيع على اتفاق الامم المتحدة للهجرة

انتقدت رئيسة استونيا، كيرستي كاليولايد اليوم الجمعة حكومة بلادها لعدم موافقتها على توقيع اتفاق الامم المتحدة بشأن الهجرة.

وقالت كاليولايد إن خطوة عدم التوقيع على الاتفاق "يمكن رفضها بشدة"، بوصف ذلك حملة انتخابية منظمة، في ضوء الاستعداد للانتخابات البرلمانية المقررة في استونيا العام المقبل، وأردفت أنها تنظر إليه بشكل أقل إيجابية بكثير.

وقالت الرئيسة في بيان، مشيرة إلى استقلال استونيا عن الاتحاد السوفيتي في عام 1991: "لا يمكن أن نقبل أن تكون الحملة الانتخابية المنظمة أمرا بين الانباء الكاذبة وخطاب كراهية، يشمل إدارة ظهورنا عن ملامح رئيسية في السياسة الخارجية الاستونية التي شكلناها وطورناها معا على مدى 27 عاما".

وانضمت استونيا أمس الخميس إلى الدول التي ترفض التوقيع على اتفاق الامم المتحدة للهجرة بعد أن فشلت الحكومة في التوصل لاتفاق حول الاقتراح، طبقا لبيان حكومي.