إسكتلندا: قادة أوروبا قد يكونوا مستعدين للتفاوض بشأن بقاء بريطانيا في السوق الموحدة

قالت رئيسة وزارء أسكتلندا نيكولا ستيرجون إن قادة أوروبا قد يكونوا على استعداد لإعادة التفاوض حول إبرام اتفاق يخص خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست)، لإبقاء بريطانيا داخل السوق الموحدة في حالة إخفاق رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، في الحصول على مشروع الاتفاق الذي أعدته من خلال مجلس العموم.

وأضافت ستيرجون، في تصريحات نقلتها صحيفة (اندبندنت) البريطانية، أنه في الوقت الحالي يصعب معرفة كيف ستحصل ماي على الأصوات اللازمة لعرض مقترحاتها على البرلمان.

ولفتت إلى أن الخروج من التكتل الأوروبي ليس قدرًا محتومًا، مضيفةً أنه حان الوقت لوضع بديل معقول على طاولة التفاوض.

وأشارت رئيسة وزراء أسكتلندا إلى أن الشعب البريطاني سيقول إن الاتحاد الأوروبي لن يتفاوض بشأن إبرام اتفاق آخر، إلا أنها أكدت أنها لا تظن أن التكتل الأوروبي سيرغب في العودة إلى نقطة البداية بوضع خطة جديدة.

وقالت "إذا مضت بريطانيا قدمًا فيما أظن أنه الخيار العقلاني بأن تغادر بريطانيا الاتحاد الأوروبي مع البقاء في السوق الموحدة كلها والاتحاد الجمركي، فسيكون الاتحاد الأوروبي على استعداد للتفاوض في هذا الشأن".

وأوضحت أن مثل هذه الخطوة قد تتطلب تمديد الموعد النهائي للمادة 50 المقرر أن ينتهي في مارس لعام 2019.