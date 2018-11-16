موجريني تؤكد دعم الاتحاد الأوروبي للحكومة العراقية

تلقى رئيس الوزراء العراقى عادل عبدالمهدي، اتصالا هاتفيا من ممثلة السياسة الخارجية للاتحاد الاوروبي فيديريكا موجريني اكدت خلاله دعم الاتحاد الأوروبي للعراق وحكومته.

وذكر بيان صحفى لمكتب رئيس الوزراء أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء (نينا): "أن عبدالمهدي تلقى اتصالا هاتفيا من موجريني، أكدت فيه دعم الاتحاد الأوروبي له شخصيا ولحكومته، وأن العمل مع العراق أولوية مهمة للاتحاد الأوربي، وهو يتابع بارتياح خطوات رئيس الوزراء في تشكيل الحكومة، والسعي لتجاوز المحاصصة في اختيار الوزراء".

ونسب البيان لموجريني تأكيدها أن العراق وبسبب تاريخه وتكوينه وجغرافيته يمكن أن يلعب دورا هاما في مدّ جسور التعاون في المنطقة ككل.

وأكدت موجرينى استعداد الاتحاد الاوروبي لدعم العراق سياسيا وماليا وأمنيا، فضلا عن دعمه في موقفه تجاه العقوبات الأمريكية على إيران واستعداد الاتحاد الاوروبي لمساعدة العراق ودعمه في التعامل مع نتائج تلك العقوبات"، مقدمة دعوة مفتوحة لرئيس الوزراء لزيارة الاتحاد الأوروبي.