زعيم كوريا الشمالية يحضر تجربة على سلاح جديد

ذكرت وكالة يونهاب للأنباء نقلا عن وسائل إعلام رسمية في العاصمة الكورية الشمالية بيونج يانج، أن زعيم البلاد كيم جونج أون، حضر تجربة على سلاح جديد يعتمد على تكنولوجيا متقدمة.

وقالت محطة الاذاعة المركزية الكورية الشمالية إن التجربة تمت بنجاح لكنها لم تذكر تفاصيل عن السلاح.

ونقلت يونهاب عن الإذاعة الكورية الشمالية "إن السلاح الذي يعتمد على أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا ويتم تطويره منذ فترة طويلة تحت القيادة الديناميكية لحزبنا له مغزى في حماية أراضينا تماما وتحسين القدرة القتالية لجيش شعبنا بشكل كبير".

وأفادت تقارير أن كيم أشاد بالعلماء لعملهم على السلاح الذي لم يتم الكشف عنه، كما أشار كيم إلى أن البدء في تطوير السلاح تم تحت قيادة والده الزعيم السابق كيم جونج إيل.

وكان هذا هو أول حضور للزعيم الكوري الشمالي لتجربة على سلاح منذ نوفمبر الماضي عندما حضر اختبار صاروخ باليستى عابر للقارات.

ويأتي هذا التقرير وسط عملية نزع السلاح النووي المتعثرة منذ أن التقى كيم مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في سنغافورة في يونيو الماضي، عندما تعهد الزعيم الكوري الشمالي بوقف برنامج بلاده للأسلحة النووية مقابل الحصول على تنازلات معينة من الولايات المتحدة.

لكن على الرغم من عدة جولات من المفاوضات بين القادة والدبلوماسيين من كوريا الشمالية والجنوبية والولايات المتحدة، ما زال هناك غياب لجدول زمني واضح لموعد حدوث الكثير من هذا، فضلا عن ندرة علامات التقدم الملموسة.

وقال نائب رئيس الولايات المتحدة مايك بنس، أمس الخميس، إنه من المحتمل أن يلتقي ترامب بالزعيم الكوري الشمالي في قمة ثانية في أوائل عام 2019.

وفي الوقت نفسه، بدأت كوريا الجنوبية أمس الخميس، في إزالة مواقع للمراقبة على الحدود مع كوريا الشمالية للحد من التوترات العسكرية في أعقاب ذوبان الجليد في العلاقات بين البلدين.