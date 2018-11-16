إنهاء حفل موسيقي في c الألمانية بسبب تهديد إرهابي

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أنهي حفل موسيقي لفرقة "فاينه زانه فيشفيليه" الألمانية اليسارية التوجه بمدينة كيمنيتس شرق البلاد قبل موعده مساء أمس الخميس؛ بسبب تهديد إرهابي.

وقالت متحدثة باسم الشرطة الألمانية، مساء أمس الخميس: "وصل إلى الشرطة تهديد عبر الهاتف"، ما أدى إلى إخراج جمهور المشاهدين البالغ عددهم 550 شخصا من مبنى الاحتفال.

وبعد أكثر من ساعة تمكنت الشرطة من مسح المكان وتبين أن التهديد كاذب واستؤنف الحفل.

وقالت صحيفة "فرايه بريس" على شبكة الإنترنت إن الفريق كان قد بدأ للتو في العزف عندما طلبت الشرطة من الحاضرين مغادرة المبنى.

وكان عرض فيلم وثائقي بعنوان "قلب متوحش" ألغي كذلك أول أمس الأربعاء؛ بسبب تهديد إرهابي.

يذكر أن الفريق الموسيقي المذكور يعارض الاتجاهات اليمينية.