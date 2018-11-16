الطيران المدني الكويتي: 30 رحلة تم إلغاؤها وإعادة جدولتها بسبب الأمطار الغزيرة

أعلن نائب المدير العام للطيران المدني لشؤون مطار الكويت الدولي فهد الوقيان، أن عدد الرحلات التي تم إلغاؤها خلال فترة الأمطار التي تعرضت لها الكويت على مدى يومين، بلغ نحو 30 رحلة.

وقال الوقيان، في تصريح صحفي، إن أغلب الرحلات الملغاة تابعة لشركة الخطوط الجوية الكويتية، مشيرا إلى أنه تم إعادة جدولة معظم الرحلات، وسيتم عودتها إلى الكويت خلال الساعات القليلة المقبلة.

وكانت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتي، قد أعلنت الليلة قبل الماضية، تعليق رحلات الإقلاع من مطار الكويت الدولي، وتحويل رحلات الهبوط إلى مطارات المنامة، والدمام، ودبي، نظرا لتقلبات الأحوال الجوية وكثافة الأمطار التي تؤثر على الرؤية داخل المطار.

في السياق ذاته، أعلن الناطق الرسمي باسم لجنة الدفاع المدني الكويتية العقيد جمال الفودري، اليوم، التعامل مع 6 آلاف و89 بلاغا فعليا خلال الـ24 ساعة الماضية، على خلفية الأمطار الغزيرة التي تعرضت لها الكويت.

وقال الفودري- في تصريح صحفي- إن إحصائية البلاغات التي وردت إلى خطوط الطوارئ بالإدارة العامة المركزية للعمليات، بلغت 32 ألفا و94 بلاغا، في حين بلغ عدد البلاغات الفعلية 6 آلاف و89 بلاغا.

وأوضح أن البلاغات شملت 636 لوزارة الصحة ممثلة بإدارة الطوارئ الطبية، وألف بلاغ للإدارة العامة للإطفاء الكويتية، و396 للدفاع المدني، وألفا و225 بلاغا للأمن العام، وألفا و593 بلاغا للنجدة، وألفا و239 بلاغا للمرور.

بدوره، قال مراقب التنبؤات الجوية في إدارة الأرصاد الجوية الكويتية، عبدالعزيز القراوي، إن الأمطار التي هطلت على الكويت خلال الفترة الماضية، سجلت معدلات مرتفعة للغاية، مقارنة بالسنوات الماضية.

وأكد القراوي- في تصريح صحفي اليوم الجمعة- أن الأجواء مستقرة نسبيا؛ حيث بدأ التحسن الجوي في المناطق الوسطى من الكويت، وصولا إلى المناطق الشمالية، موضحا أن جميع مناطق الكويت يسودها استقرارا بالطقس.

وأضاف أن الأجواء معتدلة والمستقرة ستسود ابتداء من اليوم، وحتى يوم الأحد المقبل، في حين تتكون بعض السحب يوم الاثنين المقبل، لتكون الفرصة مهيأة لسقوط أمطار خفيفة تستمر إلى يوم الثلاثاء المقبل، لافتا في الوقت نفسه إلى بدء موسم الأمطار في الكويت؛ حيث من المتوقع هطول الأمطار بكميات متفاوتة وفترات متقطعة خلال الموسم الحالي.