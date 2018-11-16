مسؤولون من كوريا الجنوبية والإمارات يبحثون التعاون في مجال الطاقة النووية

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استضافت سول اليوم الجمعة اجتماعا للمجلس رفيع المستوى للتعاون بين كوريا الجنوبية والإمارات العربية المتحدة في مجال الطاقة النووية.

وقالت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية إن الاجتماع شارك فيه النائب الثاني لوزير الخارجية الكوري الجنوبي لي تيه-هو ووزير الطاقة والصناعة الإماراتي سهيل بن محمد فرج المزروعي.

وأوضحت أن المباحثات ناقشت تطورات مشروع محطة "براكة" للطاقة النووية في الامارات الذي فازت بتنفيذه كوريا الجنوبية، واتفق البلدان على إجراء التشاور لتسهيل تشغيل المحطة.

وذكرت أنهما جددا التأكيد على ضرورة تعزيز التعاون بينهما "لغزو أسواق المحطات النووية في البلدان الأخرى بشكل مشترك".