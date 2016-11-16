قصف متبادل بين القوات الحكومية وفصائل المعارضة في حلب وحماة

تشهد جبهات ريف حماة وحلب وسط وشمال سورية مواجهات وقصف متبادل بين القوات الحكومية السورية ومسلحي المعارضة مساء أمس الخميس، والساعات الأولى من اليوم الجمعة .

وقال مصدر من القوات الحكومية السورية لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن "الجيش السوري استهدف مواقع المجموعات المسلحة في بلدات اللطامنة وقرى الزكاة ومعركبة وتل الصخر ومحيط الحماميات وحصرايا وأبو رعيدة في ريف حماة الشمالية بعد التسلل لمواقع القوات الحكومية ".

من جانبه قال مصدر في المعارضة السورية لـ (د.ب.أ) إن مواجهات عنيفة جرت مساء أمس الخميس، بين فصائل المعارضة والقوات الحكومية بعد استهداف القوات الحكومية بالرشاشات الثقيلة، محيط مدينة مورك وبلدات اللطامنة والزكات وتل الصخر الخاضعة لفصائل الجبهة الوطنية للتحرير في ريف حماة الشمالي والغربي ".

وأكد المصدر أن القوات الحكومية أطلقت القنابل الضوئية بأجواء بلدة اللطامنة وقرية الجيسات بالتزامن مع تحليق للطيران الروسي في سماء المنطقة ".

وفي مدينة حلب قال المصدر "إن مجموعة الجبهة الوطنية للتحرير نفذت عملية خاطفة على إحدى نقاط القوات الحكومية على جبهة الراشدين شمال غرب مدينة حلب مما أسفر عن مقتل 3 عناصر كما أصيب آخرون بجروح من عناصر القوات الحكومية في النقطة ، وقامت بعدها القوات الحكومية التي تتركز في جمعية الزهراء بقصف منطقتي الراشدين والبحوث غربي مدينة حلب".