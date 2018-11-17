السفير السعودي ببيروت ينفى طلبه منع قرع أجراس الكنائس قرب سفارة بلاده

نفى السفير السعودي في لبنان وليد بخاري ما نشر في إحدى الوسائل الإعلامية عن طلبه من الدولة اللبنانية منع قرع أجراس الكنائس قرب السفارة السعودية في لبنان، معتبراً أنه تضليل إعلامي.

وقالت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية في بيان إنها تواصلت مع السفير السعودي وليدي بخاري ونفى جملة وتفصيلا الخبر، معتبراً أنه "تضليل إعلامي".

وأكدت الوزارة في بيانها " على الحريات الدينية كافة، وعلى حق الديانات بممارسة شعائرها الدينية بكل حرية، وذلك بحسب الدستور اللبناني" ودعت "وسائل الإعلام لتوخي الدقة والمهنية قبل نشر أي خبر".