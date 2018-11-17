المكسيك تخشى وقوع حوادث أثناء توجه ألاف المهاجرين إلى الولايات المتحدة

يتوجه حوالي أربعة ألاف مهاجر من أمريكا الوسطى اليوم الجمعة نحو مدينة تيخوانا الحدودية المكسيكية، حيث ينتظر حوالي 1600 آخرين العبور إلى الولايات المتحدة.

وينتمي المهاجرون إلى قافلة غادرت شمال هندوراس في 13 تشرين أول/ أكتوبر الماضي، وعبرت آلاف الكيلومترات عبر جواتيمالا والمكسيك.

وقال فرانكلين باراهونا من هندوراس "لقد استغرق الأمر مني شهرا وعدة أيام للوصول إلى هنا مع القافلة. كيف لا أنتظر لشهر آخر؟ يمكنني الانتظار لأي وقت حتى أتمكن من العبور".

ويعتزم العديد من المهاجرين طلب اللجوء في الولايات المتحدة ، لكن السلطات المكسيكية تشعر بالقلق من أن بعضهم قد ينفد صبره ويحاول اقتحام الحدود.

وقال وزير الداخلية الفونسو نافاريتي أمس الخميس "نشعر بقلق بالغ من احتمال وقوع حادث على الحدود يمكن أن يتسبب في إلحاق أذى".

وأعلن الوزير أن المكسيك ستوفر نحو 10 ألاف وظيفة مؤقتة لأشخاص من بينهم مهاجرون لإقناعهم بعدم محاولة دخول الولايات المتحدة.