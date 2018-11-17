الجيش اليمني يعلن مقتل وإصابة عشرات الحوثيين في معارك بمحافظة صعدة

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أعلن العميد ياسر الحارثي، قائد اللواء 102 قوات خاصة إن أكثر من 40 عنصراً من مليشيات الحوثي الانقلابية لقوا حتفهم خلال الـ48 ساعة الماضية.

وأضاف الحارثي، وفقا للمركز الإعلامى للقوات المسلحة اليمنية: "أن من بين القتلى أربعه قيادات بارزة ، بالإضافة إلى سقوط عدد من الجرحى خلال المعارك التي دارت بمحيط مركز مديرية باقم شمالي غرب صعدة".

وأوضح أن قوات الجيش الوطني تواصل استنزاف مليشيات الحوثي في معارك ضارية بمحيط مركز مديرية باقم، مشيداً "بالدور الفاعل لطيران التحالف العربي، وبالأخص طائرات الاباتشي".

ودعا الحارثي أبناء القبائل بمحافظة صعدة والمحافظات المجاورة "بعدم الزج بأبنائهم في معارك خاسرة مع مليشيا الحوثي الانقلابية".

وصعدت قوات الجيش عمليتها العسكرية في محافظة صعدة منذ مطلع الشهر الجاري، محققة تقدما كبير في المحافظة التي تعد المعقل الرئيسي للحوثيين.