موسكو تحذر أوكرانيا من احتجاز سفن روسية في بحر أزوف

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وجهت روسيا تحذيرا إلى أوكرانيا من أنها قد تتخذ إجراءات صارمة حال توقيف كييف أو احتجازها سفن روسية تعبر بحر آزوف.

وقال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الحكومة الروسية اليوم الجمعة إن روسيا ستتخذ إجراءات لحماية الشركات الروسية أو البحارة أو غيرهم من الأفراد إذا لزم الأمر.

ولم يقدم أي تفاصيل أخرى، قائلا فقط: "يتم رصد الوضع عن كثب".

وقال المتحدث باسم الأمن الأوكراني أوليج سلوبوديان أمس الخميس إن السلطات الأوكرانية احتجزت 15 سفينة متجهة إلى موانئ بشبه جزيرة القرم. ولم يتضح بعد عدد السفن الروسية من بينها.

وأضاف المتحدث إنه منذ عام 2014 وصل أكثر من 940 سفينة أجنبية إلى موانئ في شبه الجزيرة التي استولت عليها روسيا.

ويقع بحر آزوف على حدود روسيا وأوكرانيا وشبه جزيرة القرم، وبالتالي فهو نقطة اشتعال رئيسية بين الجانبين.

ومنذ أن ضمت روسيا شبه جزيرة القرم من أوكرانيا عام 2014، تدهورت العلاقات بين روسيا وأوكرانيا بشكل سريع. ولا تزال الحرب مستمرة بين القوات الحكومية الأوكرانية والانفصاليين المدعومين من روسيا في وسط أوكرانيا.

وتسيطر روسيا على الوصول إلى بحر آزوف في وقت تسيطر فيه على مضيق كيرتش بين شبه جزيرة القرم وروسيا.