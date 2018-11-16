من المقرر أن يجتمع مفاوضون أوروبيون، اليوم الجمعة، في محاولة لتسوية الخلافات بشأن موازنة الاتحاد الأوروبي لعام 2019، حيث سيبحثون كافة القضايا، من الإعانات المخصصة للمزارعين الأوروبيين والدعم الذي يقدم للمناطق الفقيرة إلى برامج الأبحاث والتعليم.

وستبدأ المفاوضات، باجتماع لوزراء مالية الكتلة الأوروبية، ثم يجتمع الوزراء مع مفاوضين من البرلمان الأوروبي الذي وافق الشهر الماضي على نسخته من الموازنة.

وسيحاول الجانبان، تسوية الخلافات بشأن موازنة العام المقبل، وهي المسألة شائكة في كثير من الأحيان. وعادة ما تحاول الدول الأعضاء في الاتحاد خفض النفقات، فيما يؤيد نواب البرلمان الأوروبي زيادة النفقات.

ودعا البرلمان الأوروبي، إلى موازنة تبلغ قيمتها 149.3 مليار يورو (168 مليار دولار)، في زيادة طفيفة عن المبالغ التي اتفقت عليها الدول الأعضاء والتي يبلغ إجماليها 148.2 مليار يورو.

ورفض البرلمان الأوروبي، بصفة خاصة، الاستقطاعات التي اقترحتها الدول الأعضاء في خطط التنمية وتوفير فرص العمل بقيمة 794 مليون يورو.