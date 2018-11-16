مقتل وإصابة 12 شخصا في انفجار جنوبي باكستان

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أعلنت الشرطة الباكستانية مقتل شخصين على الأقل وإصابة 10 آخرين، اليوم /الجمعة/، إثر وقوع انفجار قوي بمنطقة قايد آباد بكراتشي جنوبي البلاد.

وذكرت قناة (جيونيوز) الباكستانية اليوم أن الانفجار وقع تحت جسر بمنطقة قايد آباد بالقرب من منطقة مزدحمة، موضحة أن الشرطة تحاول حالياً التحقق من طبيعة الانفجار وسببه.

ونقلت القناة عن مصادر طبية تأكيدها مقتل شخصين، مشيرة إلى أن 5 أشخاص من بين المصابين في حالة صحية خطرة بالمستشفى.

وتسبب الانفجار في تعطل إمدادات الكهرباء في المناطق المحيطة به وتقوم الشرطة حالياً بتطويق الموقع والبحث عن أية أدلة للحادث.