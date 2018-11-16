اكتشاف مقابر عائلية عمرها نحو 1800 عام جنوب غربي الصين

أعلن معهد تشنغدو للآثار الثقافية، اكتشاف أربع مقابر يعود تاريخها إلى أوائل ومنتصف عهد أسرة هان الشرقية الإمبراطورية (عام 25-220 ميلاديا)، وذلك في مدينة تشنغدو جنوب غربي الصين.

وقال رئيس عملية الحفريات الأثرية في الموقع تانغ بين، في تصريح اليوم، إن المقابر تم العثور عليها أثناء عملية بناء طريق على الضفة الشرقية لنهر شاخه بمدينة تشنغدو، حيث وجدت المقابر مرتبة في نفس الاتجاه وبالتوازي، ما يدل على أنها مقابر عائلية.

وأضاف تانغ، أنه تم العثور في إحدى المقابر على تابوتين فخاريين والعديد من العملات النحاسية الصينية القديمة وأواني فخارية ومصباح الخزف وفخار الآبار، علاوة على سيوف وسكاكين حديدية و"الشجرة المثمرة" التي يتساقط منها عملات ذهبية اللون عند هزها.

وتعتبر "الشجرة المثمرة" نوعا شائعا من أدوات الجنازة في عهد أسرة هان الشرقية الإمبراطورية، وكان يطلق عليه هذا الاسم بسبب أنها مزينة بكمية كبيرة من العملات النحاسية الصينية القديمة.