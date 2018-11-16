أسرة أحد ضحايا طائرة «ليون آير» الإندونيسية تقاضي شركة «بوينج»

أقامت أسرة أحد ضحايا طائرة شركة "ليون آير" الإندونيسية، التي تحطمت الشهر الماضي، دعوى قضائية ضد شركة "بوينج" عملاق صناعة الطائرات الأمريكية، بحسب ما ذكره محامي الأسرة اليوم الجمعة.

وقال محامي المدعي، إن مؤسستا "كولون هيكس إديسون"، و"بارتليت تشين" للاستشارات القانونية، أقامتا الدعوى نيابة عن اتش هورينتو، وهو والد الراكب "ريو ناندا بوتراما"، وذلك أمام محكمة مقاطعة كوك، بولاية إلينوي الأمريكية أمس الأول الأربعاء.

وسقطت الطائرة "بوينج 737 ماكس 8" في بحر جاوة بعد 13 دقيقة فقط من إقلاعها من مطار سوكارنو- هاتا الدولي بالعاصمة الإندونيسية جاكرتا يوم 29 أكتوبر الماضي. وقد لقي جميع الأشخاص الـ189 الذين كانوا على متنها حتفهم.

واستشهد المحامون، بتركيز المحققين في حادث تحطم الطائرة على نظام التحكم الآلي بالطائرة، والذي لم تتضمنه النسخ السابقة من طائرات بوينج 737، كأساس للدعوى.

وأوضح البيان، أن نظام التحكم الآلي مصمم لمساعدة قائد الطائرة في تجنب الارتفاع بمقدمة الطائرة إلى مستوى خطير، عن طريق الخطأ، ولكن في ظل ظروف معينة يمكن دفع "أنف الطائرة" إلى أسفل على نحو غير متوقع وبقوة، بحيث قد لا يتمكن قائد الطائرة من سحبها أعلى ثانية في الوقت المناسب.

وقال المحامي، أوستين بارتليت، المشارك في إقامة الدعوى: "كان أمرا مثيرا للدهشة على نحو خاص أن نسمع من خبراء السلامة ورؤساء اتحادات الطيارين أن بوينج لم تصدر تحذيرا إلى عملائها أو قادة طائرتها الجديدة /737 ماكس/ بشأن هذا التغيير في نظام التحكم الآلي، ولم يتضمن الدليل التوجيهي (الخاص بالطائرة) تعليمات ملائمة."

ولم تصدر شركة بوينج بعد تعليقا على خبر تقديم الدعوى.