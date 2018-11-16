محامية مؤسس موقع ويكيليكس: الاتهام المتداول لآسانج يعد «انتهاكا لحرية الصحافة»

قالت محامية مؤسس ويكيليكس جوليان آسانج، التي تتخذ من بريطانيا مقرا لها، اليوم الجمعة، إن الاتهامات التي ترددت حولها أنباء ضد آسانج في الولايات المتحدة، تعد "انتهاكا جسيما لحرية الصحافة".

وأضافت المحامية جنيفر روبنسون في بيان أرسلته ويكيليكس عبر البريد الإلكتروني: "تسعى إدارة ترامب إلى توسيع نطاق القانون الأمريكي ليشمل جميع أنحاء العالم، حيث تزعم أن كشف أحد الناشرين في أوروبا عن أدلة على انتهاكات ارتكبتها الحكومة الأمريكية، يعد جريمة جنائية".

وتابعت جنيفر روبنسون: "كم يمكن أن يمر من الوقت حتى تحذو الصين أو روسيا أو السعودية حذوه، مشيرة إلى النموذج الأمريكي"؟.

وكان تقرير لصحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية ذكر أن ممثلي إدعاء كشفوا عن غير قصد توجيه اتهامات سرية لآسانج.

وأضافت الصحيفة أمس الخميس أن ذلك تم من خلال دعوى قضائية، تم الكشف عنها مؤخرا في قضية ليست متعلقة بآسانج.

ولم يتم الكشف عن التفاصيل.