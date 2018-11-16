وحدة مكافحة التجسس بالجيش الألماني: ليس في الجيش شبكات للمتطرفين

أفادت وحدة مكافحة التجسس بالجيش الألماني "بوندسفير" بعدم وجود شبكات متطرفين مهيأين للقيام بأعمال عنف.

وقال كريستوف جرام رئيس الوحدة اليوم الجمعة خلال عملية استجواب من جانب هيئة الرقابة المختصة بالبرلمان الألماني "بوندستاج"، إن عدد المتطرفين ثابت، مشيرا بالقول: "لا يوجد في الجيش الألماني أية كيانات لديها استعداد لممارسة العنف لأسباب سياسية".

كانت بيانات سابقة أفادت بأن الجيش الألماني كشف عن وجود 200 يميني متطرف بين صفوفه خلال الأعوام العشرة الماضية وتم عزلهم عن الخدمة.

وكان من تبعات ظهور حالات يمينية متطرفة أن أشركت وزارة الدفاع وحدة مكافحة التجسس بالجيش العام الماضي لاستبيان حالة كل متقدم للعمل بالجيش على حده.