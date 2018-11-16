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بعد مرور ثلاثة أشهر على أعمال شغب ومظاهرات معادية للأجانب شهدتها مدينة كمنيتس الألمانية على خلفية مقتل ألماني طعنا على يد مهاجرين، بدأت المستشارة الألمانية اليوم الجمعة زيارة للمدينة.

وألتقت ميركل بفرق ناشئة لكرة السلة، وتحدثت مع بعض اللاعبين والمدربين وقيادات الأندية وسط حضور قوي لوسائل الإعلام.

يذكر أن المدينة شهدت نهاية أغسطس الماضي احتجاجات عنيفة وعنصرية، جزئيا، بعدما قُتل ألماني صاحب الـ35 عاما، طعنا على يد لاجئين مشتبه بهم.

كما شهدت المدينة اعتداءات معادية للأجانب وهجمات على مطاعم يهودية وفارسية وتركية، وتم الكشف عن تنظيم "ثورة كمنيتس" الإرهابي اليميني.

وبحسب بيانات من ديوان المستشارية في العاصمة برلين، تسعى ميركل من خلال زيارتها إلى تكوين انطباع شخصي عن مدى اهتمام مواطني المدينة بتحقيق تعايش مشترك مبني على الاحترام والتسامح.