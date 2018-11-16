نتنياهو يتولى منصب وزير الدفاع ويرفض الشائعات حول إجراء انتخابات

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تولى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو منصب وزير الدفاع الشاغر حاليا بعد الاستقالة المفاجئة لأفيجدور ليبرمان الأسبوع الجاري.

وقال متحدث باسم نتنياهو اليوم الجمعة إن الشائعات بشأن انتخابات مبكرة مقبلة خاطئة.

وجاءت استقالة ليبرمان المفاجئة أول أمس الأربعاء ردا على وقف إطلاق النار مع حركة حماس في غزة، حيث وصف ذلك بأنه "استسلام للإرهاب".

واتهم ليبرمان حكومة نتنياهو بالضعف في تعاملها مع الفلسطينيين وأنها أوقعت الائتلاف في أزمة.

وكان رئيس حزب "البيت اليهودي" المحافظ المؤيد لسياسة الاستيطان، نفتالي بينيت، قد هدد بسحب حزبه من الائتلاف ما لم يتم تعيينه في حقيبة الدفاع ليحل محل ليبرمان.