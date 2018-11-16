«نتنياهو» يلغي زيارة إلى النمسا بسبب تداعيات استقالة «ليبرمان»

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ألغى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، زيارة مقررة إلى النمسا؛ بسبب تداعيات استقالة وزير الدفاع أفيجدور ليبرمان هذا الأسبوع.

وأكد متحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية، مساء أمس الخميس، أن رئيس الوزراء لن يسافر إلى النمسا كما هو مقرر الأسبوع المقبل.

وجاءت استقالة ليبرمان المفاجئة أول أمس الأربعاء؛ ردا على وقف إطلاق النار مع حركة حماس في غزة، حيث وصف ذلك بأنه "استسلام للإرهاب".

واتهم ليبرمان حكومة نتنياهو بالضعف في تعاملها مع الفلسطينيين.

وعمل ليبرمان (60 عاما) وهو وزير خارجية سابق، وزعيم حزب "إسرائيل بيتنا" القومي المتطرف، وزيرا للدفاع منذ مايو 2016.

و"ليبرمان" شخصية مثيرة للجدل في السياسة الإسرائيلية؛ بسبب خطاباته المعادية للعرب.

وتعتمد حكومة نتنياهو اليمينية على دعم المشرّعين الخمسة لـ "إسرائيل بيتنا" في البرلمان.

وتمتلك الحكومة أغلبية ضئيلة من 61 مقعدًا من أصل 120 مقعدًا في الكنيست.

ويسعى رئيس الوزراء للحصول على دعم إضافي في محاولة لدعم أغلبية ائتلافه.

ووفقا لتقارير إعلامية، هدد رئيس حزب "البيت اليهودي" المحافظ المؤيد لسياسة الاستيطان، نفتالي بينيت، بسحب حزبه من الائتلاف ما لم يتم تعيينه في حقيبة الدفاع ليحل محل ليبرمان.

ويطالب شركاء آخرون في التحالف بإجراء انتخابات مبكرة لأن الانتخابات غير مقررة حتى العام المقبل.