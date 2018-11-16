المالكي يؤكد ضرورة وضع الخطط اللازمة لدفع حركة الاقتصاد في العراق

أكد رئيس ائتلاف دولة القانون العراقي نوري المالكي ضرورة وضع الخطط اللازمة لدفع حركة الاقتصاد على المدى القصير والقيام بالإصلاحات اللازمة.

ونقلت قناة "السومرية نيوز" الفضائية، مساء اليوم الجمعة، عن مكتب المالكي في بيان قوله إن : "رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي استقبل بمكتبه مساء اليوم وزير المالية فؤاد حسين"، موضحًا أنه "جرى خلال اللقاء بحث مستجدات الأوضاع السياسية والمالية في البلاد ، وما تتطلبه المرحلة من جهود لرفع مستوى الاقتصاد الوطني".

ونقل البيان عن المالكي تأكيده على "ضرورة وضع الخطط اللازمة لدفع حركة الاقتصاد على المدى القصير والقيام بالإصلاحات اللازمة، من أجل زيادة زخم الاستثمار، وضمان مستلزمات إعادة إعمار المدن، وخلق فرص عمل للعاطلين بعد سنوات من الجمود انعكست سلبا على مجمل الوضع الاقتصادي والمعيشي والاجتماعي في العراق".