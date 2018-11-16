الجمعة 16 نوفمبر 2018 6:37 م القاهرة القاهرة 20.7°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما موقفك من المطالبات بحظر النقاب في الأماكن العامة؟
النتـائـج تصويت

مصادر يمنية: مقتل 10 مدنيين في قصف جوي في الساحل الغربي لليمن

صنعاء - د ب أ
نشر فى : الجمعة 16 نوفمبر 2018 - 6:36 م | آخر تحديث : الجمعة 16 نوفمبر 2018 - 6:36 م

أفادت مصادر طبية يمنية، اليوم الجمعة، بمقتل عشرة مدنيين في قصف جوي بمحافظة الحديدة، غربي اليمن.

وقال يوسف الحاضري، الناطق باسم وزارة الصحة الخاضعة لسيطرة الحوثيين لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)،" إن ستة مدنيين قتلوا جراء قصف جوي لمقاتلات العدوان (التحالف العربي) في منطقة سكنية في الطريق الرابط بين مديريتي زبيد والتحيتا".

وأضاف "أن هذه الغارة جاءت بعد ساعات من قصف جوي آخر استهدف حافلة تقل مدنيين في منطقة المراوعة، ما أسفر عن مقتل أربعة مدنيين وإصابة اثنين آخرين".

وتعد منطقة المراوعة من المناطق البعيدة عن خطوط النار.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك