مصادر يمنية: مقتل 10 مدنيين في قصف جوي في الساحل الغربي لليمن

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أفادت مصادر طبية يمنية، اليوم الجمعة، بمقتل عشرة مدنيين في قصف جوي بمحافظة الحديدة، غربي اليمن.

وقال يوسف الحاضري، الناطق باسم وزارة الصحة الخاضعة لسيطرة الحوثيين لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)،" إن ستة مدنيين قتلوا جراء قصف جوي لمقاتلات العدوان (التحالف العربي) في منطقة سكنية في الطريق الرابط بين مديريتي زبيد والتحيتا".

وأضاف "أن هذه الغارة جاءت بعد ساعات من قصف جوي آخر استهدف حافلة تقل مدنيين في منطقة المراوعة، ما أسفر عن مقتل أربعة مدنيين وإصابة اثنين آخرين".

وتعد منطقة المراوعة من المناطق البعيدة عن خطوط النار.