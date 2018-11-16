النفط يتعافى بعد هبوط مخزونات الوقود الأمريكي وخفض محتمل لإمدادات «أوبك»

ارتفعت عقود النفط لثاني جلسة على التوالي أمس الخميس، بعد خسائر حادة هذا الأسبوع، بدعم من هبوط في مخزونات الوقود في الولايات المتحدة وخفض محتمل لإنتاج أوبك.

وصعدت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت لأقرب استحقاق 50 سنتا لتبلغ عند التسوية 66.62 دولار للبرميل.

وارتفعت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 21 سنتا لتغلق عند 56.46 دولار للبرميل.

وسجلت عقود الخام الأمريكي يوم الثلاثاء أكبر خسارة ليوم واحد في أكثر من ثلاثة أعوام مع استمرار القلق من ضعف الطلب العالمي ووفرة المعروض.

وأظهرت بيانات من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أمس الخميس، أن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة قفزت 10.3 مليون برميل الأسبوع الماضي، وهي أكبر زيادة أسبوعية منذ فبراير شباط 2017.

وكان محللون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا زيادة قدرها 3.2 مليون برميل.

لكن البيانات أشارت إلى أن مخزونات البنزين انخفضت 1.4 مليون برميل، بينما هبطت مخزونات نواتج التقطير 3.6 مليون برميل.

وقال فيل فلين المحلل في "برايس فيوتشرز جروب" في شيكاجو، إنه في حين أن الزيادة الأكبر من المتوقع في مخزنات الخام "صادمة"، إلا أن الهبوط في إمدادات المنتجات المكررة ساعد في دعم أسعار الخام.

وتدرس منظمة البلدان المصدرة للبترول خفضا يصل إلى 1.4 مليون برميل يوميا في انتاجها العام القادم لتفادي زيادة في المعروض مثل تلك التي دفعت أسعار النفط إلى هبوط حاد في الفترة بين 2014 و2016.