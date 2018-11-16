«آبي» يضع إكليلا من الزهور على النصب التذكاري في «داروين» الأسترالية

وضع رئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي، اليوم الجمعة، إكليلا من الزهور على النصب التذكاري للحرب في مدينة "داروين" شمالي أستراليا برفقة نظيره الأسترالي سكوت موريسون، خلال زيارة لمدة يوم واحد يجريها آبي لأستراليا في استعراض رمزي للمصالحة بين البلدين بعد الحرب العالمية الثانية.

وذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية، أن آبي هو أول رئيس وزراء يزور داروين منذ أن فجرها الجيش الياباني في الحرب العالمية الثانية، مشيرة إلى أن آبي يرغب في إبداء ندم اليابان على دورها خلال الحرب العالمية الثانية، حيث قام في شهر ديسمبر من عام 2016 بزيارة ميناء "بيرل هاربور" في ولاية "هاواي" الأمريكية، الذي شن الجيش الياباني هجوما عليه في عام 1941 وكان سببا في دخول الولايات المتحدة الأمريكية الحرب العالمية الثانية.

وأضافت الشبكة أن آبي وموريسون قاما بعقد عدد من الاجتماعات، حيث أعربا عن تعزيز العلاقات في مجال الدفاع بين البلدين.

يذكر أن الهجوم الياباني وقع على مدينة "داروين" الأسترالية في عام 1942 وأودى بحياة أكثر من 240 شخصا.