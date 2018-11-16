تقارير: السلطات الإيطالية ترحل 13 تونسيا من المهاجرين غير الشرعيين

ذكرت تقارير اعلامية اليوم الجمعة،إن السلطات الإيطالية رحلت 13 تونسيا وصلوا إلى مطار النفيضة الحمامات الدولي.

أفادت إذاعة جوهرة التونسية الخاصة اليوم الجمعة، إن المرحلين التونسيين هم من المهاجرين غير الشرعيين، كانوا وصلوا مساء أمس الخميس على متن طائرة قادمة من إيطاليا.

ونقلت الإذاعة عن مصدر أمني قوله إنه جرى الاحتفاظ بثلاثة عناصر من بين المرحلين ترتبط بهم دعاوى قضائية.

بهدف الحد من الهجرة غير الشرعية، يقضي اتفاق ثنائي بين إيطاليا وتونس، بترحيل عدد معين أسبوعيا من المواطنين التونسيين المقيمين بطرق غير شرعية في إيطاليا إلى بلدهم تونس.

وفرضت الحكومة الشعبوية في إيطاليا ودول الاتحاد الاوروبي قيودا مشددة على المهاجرين غير الشرعيين، الذين يصل أغلبهم إلى السواحل الايطالية عبر رحلات بحرية سرية انطلاقا من السواحل التونسية.