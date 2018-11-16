رئيس جزيرة ناورو: 40 لاجئا يريدون العودة بعد إرسالهم إلى أمريكا

قال رئيس جزيرة ناورو، بارون واكا، إن هناك 40 لاجئا من بين 300 كانت الولايات المتحدة قد قبلتهم ضمن اتفاق إعادة توطين مثير للجدل، يرغبون في العودة إلى الجزيرة الواقعة في المحيط الهادئ، حيث يجدون الحياة صعبة للغاية هناك.

وأضاف واكا في مقابلة نشرت اليوم الجمعة إن عشرات اللاجئين الذين استقروا في الولايات المتحدة كجزء من اتفاق مع أستراليا، سألوا حكومته عما إذا كان بإمكانهم العودة.

وتابع رئيس ناورو في مقابلة مع صحيفة "ذا أستراليان": "إنهم يصفون أمريكا بأرض الحرية وكل ذلك، ولكن هناك الكثير من المصاعب قابلتهم بعد فترة قصيرة من وصولهم".

وتردد أن اللاجئين اشتكوا من عدم وجود وظائف في الولايات المتحدة، في حين أن واكا أشار إلى أن ناورو كانت مكاناً رخيصاً للعيش في ظل مناخ دافئ وأسلوب حياة مريح.

ويوجد حالياً 450 لاجئا و 50 طالب لجوء في الجزيرة التي يبلغ عدد سكانها 10 آلاف نسمة.

وأرسلت أستراليا أكثر من ألف طالب لجوء، تم اعتراضهم أثناء محاولتهم الوصول إلى أراضيها عن طريق القوارب، إلى ناورو على مدى السنوات الخمس الماضية في إطار برنامج احتجاز خارجي مثير للجدل.

وكانت أستراليا أبرمت اتفاقا مع الولايات المتحدة في 2016 لإرسال مئات اللاجئين المحتجزين إليها في مقابل استقبال أستراليا عدد غير معلوم من اللاجئين المحتجزين من جانب الولايات المتحدة.

وتعهدت أستراليا بعدم السماح مطلقا لطالبي اللجوء الذين تم إرسالهم إلى ناورو ومانوس قبالة بابوا غينيا الجديدة بدخولها.

وقالت الحكومة الأسترالية إن هناك 22 طفلاً طالب لجوء تركوا في ناورو لكنهم سيغادرون بحلول نهاية العام الجاري.