تركيا تعتقل مجموعة من المشتبه في تورطهم في الانقلاب الفاشل

ذكرت وكالة أنباء "دوجان" التركية أن السلطات التركية نفذت مداهمات صباح اليوم الجمعة ضد أكاديميين وأعضاء في المجتمع المدني وأفراد في القوات الجوية وأئمة.

ومن بين أولئك المقبوض عليهم، 13 شخصا يعملون في معهد الأناضول الثقافي من بينهم نائب رئيس المعهد يجيت اكميكجي.

وقالت وكالة "دوجان" إن إحدى العمليات التي قامت بها شعبة الجريمة المنظمة بإدارة الشرطة كانت ضد 20 شخصاً لهم صلات برئيس المعهد ورجل الأعمال والمفكر عثمان كافالا، الذي اعتقل منذ أكثر من عام، لكنه لم يواجه اتهامات بعد.

ويواجه كافالا اتهامات باشتراكه مع أجانب قاموا بدور في محاولة الانقلاب الفاشلة ضد الرئيس رجب طيب اردوغان في يوليو 2016 ، وذلك من بين اتهامات أخرى.

وبالإضافة إلى ذلك، فإن كافالا متهم بالارتباط بالاحتجاجات المناهضة للحكومة التي شهدها متنزه جيزي في اسطنبول عام 2013، والتي حاولت الإطاحة بالحكومة.

وقالت صحيفة جمهوريت نقلا عن شرطة اسطنبول إن المشتبه بهم العشرين الذين تم مداهمتهم عملوا مع كافالا، وإنهم متهمون سويا بمحاولة توسيع مظاهرات متنزه جيزي من خلال جلب "نشطاء" من الخارج.

ويعمل معهد "الأناضول الثقافي" مع معهد جوته الألماني في اسطنبول

وقال متحدث باسم الاتحاد الأوروبي إن اعتقالات اليوم الجمعة "مثيرة للقلق"، قائلا إن السلطات يجب أن يكون لديها "قرار سريع للغاية".

وأضاف المتحدث أن رئيسة السياسة الخارجية للاتحاد الاوروبى فيديريكا موجيريني ستثير موضوع اعتقال أفراد المجتمع المدني عندما تزور أنقرة في 22 نوفمبر.

وذكرت "دوجان" أن قائمة المقبوض عليهم الاخرين اليوم الجمعة، تضم أيضا عميد كلية الحقوق واستاذة رياضيات.