عروس تفجر مفاجأة أثناء زفافها بعد اكتشاف خيانة خطيبها قبل ساعات من الحفل

تعيش الفتيات حالة من النشاط والسعادة، في الليلة التي تسبق حفل زفافهن، استعدادًا لبدء حياة جديدة، وكانت هذه الحالة التى تشعر بها «كيسي» قبل أن تنقلب حياتها رأس على عقب، بعد تلقى رسائل من رقم مجهول تفيد بخيانة «أليكس» الرجل الذي أحبته لمدة 6 سنوات، ولا يفصلها عن الزواج منه سوى ساعات قليلة.

فبينما كانت العروس تستعد مع صديقاتها لليلة الزفاف، بحسب ما ذكرت صحيفة «الديلي ميل» البريطانية، تلقت رسائل على هاتفها من رقم مجهول، لم تكن للتهنئة كالعادة في تلك المناسبات، ولكن حملت صور لخطيبها مع فتاة أخرى، مصحوبة بصور لمحادثات نصية بينهم مفادها: «أتمنى لو كيسي مثلك، ولا أستطيع أن أفكر سوى بك، وأفتقدك كثيرًا وخاصة الليالي الأخيرة التى جمعتنا».

جلست العروس بعد تلقي الرسائل أمام فستان زفافها، تبكي وترتجف من الصدمة ليس في الشخص الذي أحبته طيلة السنوات الماضية فقط، ولكن لأنها لن تستطيع إلغاء حفل الزفاف المخطط له منذ فترة طويلة، خاصة بعد تواجد جميع المدعوين، والانتهاء من كافة التجهيزات اللازمة، وعندما ذهب الجميع للنوم استعدادًا لحفل الزفاف، ظلت العروس مستيقظة تفكر ماذا ستفعل طوال الليل.

واستجابت العروس في اليوم التالي لدعوات وصيفاتها لارتداء فستان الزفاف، ووضع الزينة كاملة، وهي تخطط في داخلها لوضع خطة هجومية لإيقاف مراسم هذا الزفاف الذي تحول إلى كابوس بالنسبة لها، وبعد الانتهاء من كل شيء، وأصبح لا يفصلها عن المراسم سوى ممر واحد فقط، واجهت «كيسي» صديقتها ووالديها بأنها لن تكمل هذا الزفاف بعد اكتشاف حقيقة خطيبها.

وفي تلك اللحظة جاء «أليكس» ليأخذها لاستكمال مراسم الزفاف، وذهبت معه لتفجر العروس مفاجأة أمام جميع الحضور، وتكشف حقيقة خطيبها الخائن بعد قراءة الرسائل التي تلقتها أمس ليلة الزفاف، وسط ذهول ورعب من الجميع، بينما أصاب خطيبها الخجل، وقالت في كلمات مؤثرة قوبلت بالتصفيق من بعض الحضور بعدها: «لن يكون هناك حفل زفاف اليوم، ولكن بدلا من ذلك، سيكون هناك احتفال بالأمانة، والعثور على الحب الحقيقي، واتباع قلبك حتى عندما تشعر بالألم».

ووثقت العروس قصتها الحزينة في إحدى المقالات في موقع يدعى «Whimn»، وكتبت فيها: «كان من المفترض أن يكون هذا أسعد يوم في حياتي، لكنني أدركت بعد تلقي هذه الرسائل أنه نهاية حلمي وأن الجميع سيشهدونه».