أمريكا تعترض على مشروع قرار أممي ينتقد احتلال إسرائيل للجولان السورية

عارضت الولايات المتحدة اليوم الجمعة صدور قرار سنوي، من الجمعية العامة الأمم المتحدة ينتقد احتلال إسرائيل لمرتفعات الجولان السورية، مستشهدة بأن وجود انحياز ضد إسرائيل من بين الأسباب وراء اتخاذها هذا القرار.

وتم تمرير مشروع القرار الذي يحث إسرائيل على إنهاء احتلالها للمنطقة التي استولت عليها من سورية قبل 51 عاما، بتأييد 151 دولة لصالحه.

كانت الولايات المتحدة وإسرائيل الدولتين الوحيدتين اللتين صوتتا ضد مشروع القرار. وينسجم موقف واشنطن برفض مشروع القرار عن امتناعها المعتاد عن التصويت مع سلسلة من التحركات لإظهار الدعم لحليفتها المقربة إسرائيل في الأمم المتحدة.

وقالت نيكي هيلي مندوبة الولايات المتحدة المنتهية ولايتها في الأمم المتحدة في بيان صدر معلنا تغيير الموقف يوم الخميس، إن مشروع القرار "عديم الفائدة" و"متحيز بشكل واضح ضد إسرائيل".

وتتخذ هيلي التي من المقرر أن تترك دورها كمبعوثة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالأمم المتحدة في نهاية هذا العام، خطا قويا مؤيدا لإسرائيل نيابة عن الإدارة الأمريكية.

وفي عهد إدارة ترامب، انسحبت الولايات المتحدة من هيئتي الأمم المتحدة، اليونسكو ومجلس حقوق الإنسان، وسط مزاعم بالتحيز ضد إسرائيل.

كما أغضبت الولايات المتحدة الفلسطينيين بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، وقطعت المساعدات بالكامل عن وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل الاجئين الفلسطينيين "أونروا".