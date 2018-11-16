الأمم المتحدة ترحب بنتائج مؤتمر باليرمو وتدين الهجوم على مستشفى في بنغازي

رحّبت الأمم المتحدة اليوم بالوحدة التي أبداها المجتمع الدولي في دعم خطة عملها بشأن ليبيا، وجهود الممثل الخاص للأمين العام غسان سلامة في هذا الصدد.

وأكد المتحدث باسم الأمين العام ستيفان دو جاريك أن نتائج مؤتمر باليرمو، الذي استضافته إيطاليا حول ليبيا، خرج بالتأكيد على خطة عمل الأمم المتحدة التي تشمل عقد مؤتمر وطني شامل بقيادة ليبية مطلع العام المقبل، بما يضع مصير العملية السياسية في أيدي الليبيين.

وفي سياق آخر، أدانت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا الاعتداءات على المرافق الطبية والعاملين فيها، وآخرها الهجوم على مركز الجراحات التخصصية في مدينة بنغازي، مشددةً على ضرورة وقف أعمال العنف ضد المرافق الطبية وأطقمها، وتقديم المسؤولين عنها للعدالة.