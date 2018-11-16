مصدر عسكري سوري: إحباط هجوم مجموعة إرهابية مسلحة استهدفت نقطة أمنية بريف حماة

أعلن مصدر عسكري سوري اليوم الجمعة، أن مجموعة إرهابية مسلحة حاولت التسلل إلى إحدى نقاط القوات السورية المتقدمة في محيط بلدة السرمانية بريف حماة الشمالي الغربي، وأنه تم التصدي للهجوم وإفشاله وتكبيد المهاجمين خسائر كبيرة بين قتيل ومصاب، حسبما أفادت الوكالة العربية السورية للأنباء.

وأضاف المصدر أن الاشتباك المباشر مع الإرهابيين المسلحين، أدى إلى إصابة بعض الجنود، وارتقاء عدد من الشهداء.

وقد أفاد بأن هجوما انتحاريا استهدف قبل قليل نقطة للقوات الحكومية السورية في ريف حماة الشمالي الغربي، أسفر عن سقوط قتلى وجرحى وأسرى.