ارتفاع حصيلة ضحايا حرائق كاليفورنيا إلى 63 شخصا

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ارتفعت حصيلة ضحايا حرائق الغابات في كاليفورنيا إلى 63 شخصا على الأقل، حسبما أفادت السلطات في ساعة متأخرة من ليل الخميس.

ويمثل هذا الرقم أكثر من ضعف حصيلة ضحايا أكبر حريق شهدته الولاية، وهو حريق جريفيث بارك في لوس أنجليس الذي أسفر عن مقتل 29 شخصا عام 1933.

وقال قائد شرطة مقاطعة بوت، كوري هونيا خلال مؤتمر صحفي إن عدد المفقودين قفز من 200 إلى 631 شخصا.

وأضاف أنه تم تحديد أماكن 27 مفقودا ، ليرتفع بذلك عدد من تم العثور عليهم أحياء إلى 227 شخصا.

وأوضح أنه تم التعرف مبدئيا على هويات 53 شخصا من بين الضحايا الـ 63 انتظارا لتأكيد نتائج تحليل الحمض النووي.

وذكرت إدارة الغابات والحماية من الحرائق في كاليفورنيا أن الحريق يمتد على مساحة نحو 56 ألف هكتار، وتم احتواؤه بنسبة 40%.